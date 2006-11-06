Янукович хочет знать, почему Ющенко ”не защищает государственные интересы”

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ негативно относится к ветированию Президентом Украины Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О хозяйственных обществах» (о снижении планки кворума проведения общих собраний хозяйственного общества)”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Киеве журналистам.

При этом он выразил убеждение, что «решение, которое принял Президент по данному закону, не отвечает сегодня государственным интересам».

«Мы сделали позитивный вывод и направили их (изменения в закон – УНИАН) Президенту ЮЩЕНКО», - добавил премьеры, отметив при этом, что на сегодня в государстве существует 117 акционерных предприятий, в которых государство имеет 50% акций и больше, однако при этом В.ЯНУКОВИЧ заметил, что эти предприятия управляются «кем угодно, но не государством. Вследствие этого, государственные интересы не защищены. И такой практики не существует ни в одной стране мира».

В.ЯНУКОВИЧ поставил риторический вопрос: «Что это – государственный подход? И такой должна быть позиция Президента в этом вопросе? Безусловно, не такой».

Как сказал премьер, «хотелось бы, чтобы Президент прокомментировал публично свою позицию: почему он не защищает государственные интересы?!».

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О хозяйственных обществах» (о снижении планки кворума проведения общих собраний хозяйственного общества).

Законом предусмотрено, что собрание акционеров считается правомочными, если на нем присутствуют акционеры (их представители), владеющие в совокупности более чем 50% голосов (В предыдущей редакции закона записано, что собрание считается правомочным, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более чем 60% голосов). Закон, в случае подписания, должен был бы вступить в силу с 1 января 2007 года.

3 ноября глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА на брифинге сообщил. что Президент Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к данному закону.