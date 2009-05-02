Вступили в действие новые тарифы на грузовые ж/д перевозки

Вчера вступил в силу новый «Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанных с ними услуг и Коэффициентов, которые применяются к Сборнику тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные услуги».

При этом действующий Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом Украины (Тарифное руководство №1), утвержденный приказом Минтранса Украины от 15.11.99 №551, зарегистрированный в Минюсте Украины 01.12.99 под №828/4121, дня теряет действие. Однако, окончательный расчет платежей за перевозки грузов, которые отправлены до 30 апреля 2009 г. включительно, будут выполнять по старому Сборнику (Тарифное руководство №1).

Основными принципами нового Сборника являются:

- обеспечение благоприятных условий для создания конкурентной среды в сфере грузовых железнодорожных перевозок и соблюдение положений пакета директив ЕС в сфере железнодорожного транспорта относительно предоставления права пользования железнодорожной инфраструктурой разным субъектам хозяйственной деятельности;

- внедрение прозрачной методики расчета платы за перевозку грузов в подвижном составе железных дорог и частных владельцев;

- сокращение перечня дополнительных сборов за услуги, которые связаны с грузовыми железнодорожными перевозками.