В Полесском заповеднике до сих пор пытаются потушить пожар

Возле села Копище Олевского района Житомирской области на территории Полесского природного заповедника продолжается ликвидация лесного пожара, локализованного 29 апреля на площади 550 гектаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, для борьбы с огнем был задействован противопожарный вертолет МЧС. На ликвидации пожара работают 151 человек и 28 единиц техники, в том числе 73 спасателя, 17 единиц техники

В то же время, в Лугинском и Овручском районах Житомирской области спасатели и авиация МЧС, работники лесхозов и местное население ликвидируют отдельные очаги огня в смешанном лесу (территория относится к Озерянскому поселковому совету). Здесь работают 184 человека и 7 единиц техники, в том числе 12 спасателей, 3 единицы техники и вертолет Ми-8 МЧС; от гослесхоза – 7 человек и 1 единица техники, а также 150 местных жителей.

Также продолжается ликвидация пожара в смешанном лесу возле села Червоносилка Овручского района Житомирской области, на территории Словечанского государственного лесного хозяйства. На ликвидации пожара работают 104 человека и 6 единиц техники, в том числе 13 спасателей, 2 единицы техники и вертолет Ми-8 МЧС.

На местах находятся опергруппы Главного облуправления МЧС.