Акция “анархистов” в Киеве завершилась без эксцессов

Акция представителей молодежных леворадикальных и анархических движений, которые прошли через центр Киева к зданию КГГА, где провели свой митинг, завершилась без эксцессов.

Как передает корреспондент УНИАН, несмотря на то, что во время прохождения около 200 участников марша пытались спровоцировать сотрудников милиции, бросая на проезжую часть дороги дымовые шашки, стражи порядка на провокацию не поддались. Таким образом, их акция завершилась без каких-либо конфликтов.