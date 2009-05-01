Столичная власть обнародовала новые тарифы на ЖКУ для населения

Столичная власть обнародовала распоряжение о новых тарифах на жилищно-коммунальные услуги для населения, бюджетных учреждений и других потребителей, которые планируется вести в Киеве с 1 июня этого года.

С текстом соответствующих пяти распоряжений КГГА от 29 апреля 2009 г. за №№ 516, 517, 518, 519 и 520 можно ознакомиться в специальном выпуске муниципальной газеты «Хрещатик» №57/1 (3503) от 30 апреля 2009 г. или на интернет-сайте издания в разделе официальных документов.

Так, согласно распоряжению № 520 «О согласовании тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения» и распоряжением № 516 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для населения» новые тарифы за воду и отопление для киевлян будут увеличены приблизительно вдвое при том, что с 1 июня они возрастут на 50% от общего увеличения (первый этап).

Стоимость услуги за холодное водоснабжение и водоотвод при наличии квартирного или домового счетчика утверждена в размере 3,02 грн. за 1 куб. м (сейчас плата составляет 1,48 грн.), при отсутствии средства учета - 16,61 грн. на 1 человека (сейчас 8,14 грн.).

Стоимость услуги за горячее водоснабжение и водоотвод при наличии счетчика будет составлять 13,69 грн. за 1 куб. м (сейчас 7,38 грн.), без средства учета - 47,92 грн. за 1 человека (сейчас 25,89 грн.).

Тариф на услугу по централизованному отоплению для населения при отсутствии средств учета тепловой энергии утвержден в размере 2,38 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц (сейчас 1,6 грн. за 1 кв. м. в месяц). Сумма тарифа установлена для расчетов за отопление ежемесячно на протяжении года.

Распоряжением № 518 «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий» установлены тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, которые предоставляются жилищно-эксплуатационными организациями коммунальной формы собственности (ЖЭО), по каждому дому отдельно. Тарифы также будут введены в действие 01.06.2009 г.

Как отмечает «Хрещатик», ознакомиться с размерами новых тарифов за квартплату можно на сайте КГГА www.kmv.gov.ua. Дополнения также будут напечатаны в следующем номере “Хрещатика” – 7 мая 2009 г.

Что касается ЖЭО, ЖСК, ОСББ и других балансодержателей жилых домов, предоставляющих услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, которые не включены в данное распоряжение, как отмечаются в этом документе, должны применять тарифы на эти услуги, установленные распоряжением КГГА от 19.05.2000 № 748 “Об установлении размеров тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий в г. Киеве” с изменениями и дополнениями, внесенными распоряжением от 30.05.2007 № 641 “Об упорядочении размеров тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий и внесении изменений в распоряжение Киевской городской государственной администрации от 19.05.2000 № 748”. Эти ЖЭО, ЖСК и ОСББ должны подать в Главное управление по вопросам ценовой политики КГГА соответствующие расчеты тарифов по квартплате для согласования и установления по их домам.

Во всех подписанных 29 апреля распоряжениях о тарифах на ЖКУ для населения отмечается, что они установлены с целью поэтапного приведения стоимости услуг к экономически обоснованным расходам.

Тарифы на коммунальные услуги для бюджетных учреждений и других потребителей столицы утверждены распоряжениями № 519 «О согласовании тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей», а также № 517 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей». Согласно этим документам, в Киеве с 1 июня с.г. тарифы на коммунальные услуги для бюджетных организаций увеличатся на 73%-116%, для других потребителей - на 8-116%.

КГГА установила разные тарифы на горячее водоснабжение и отопление для указанных групп потребителей в зависимости от того, к какой зоне обслуживания - ЗАО “ЭК “ДАРтеплоцентраль” или АК “Киевэнерго” – относятся теплопункты, обслуживающие здания бюджетных учреждений и юридических лиц.

Так, тариф на отопление для бюджетных организаций и юридических лиц в зоне «Киевэнерго» утвержден на уровне 11,63 грн за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц (сейчас 5,38 грн.); в зоне «ДАРтеплоцентраль» - 9,78 грн. за 1 кв. м (сейчас 5,38 грн.).

Тариф на горячее водоснабжение в зоне «Киевэнерго» установлен в размере 27,07 грн. за 1 куб. м (сейчас этот тариф для бюджетных учреждений составляет 14,89 грн., для других потребителей - 16,57 грн.). В зоне обслуживания «ДАРтеплоцентраль» тариф на горячее водоснабжение будет составлять 23,84 грн за 1 куб. м (сейчас для бюджетных организаций он составляет 14,89 грн., для других потребителей - 16,57 грн.).

Тариф на холодное водоснабжение и водоотвод для бюджетных организаций и других потребителей утвержден в размере 4,88 грн за 1 куб. м (сейчас 2,82 грн. за 1 куб м - для бюджетных учреждений; 4,50 грн. – других потребителей).

Как сообщал УНИАН, ранее и.о. председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения и коммунальные услуги для юридических лиц предусматривается довести до экономически обоснованного уровня в 3-4 этапа до июля 2010 г.