В Чернигове профсоюзы проведут акцию "Стена правды"
На Красной площади
На Красной площади Чернигове сегодня состоится акция "Стена правды", которая станет составляющей всеукраинской акции Национального форума профсоюзов Украины.
Как сообщила председатель областной организации Всеукраинского независимого профсоюза "Трудящиеся" Олеся ЧУБКО, в Международный день солидарности трудящихся на площади активисты установят большие листы бумаги, где все желающие смогут в письменной форме выразить недовольство государственной и местной властью, пожаловаться на работодателей, или сообщить о нарушении своих прав.
О.ЧУБКО пообещала, что все требования будут донесены к представителям органов власти и местного самоуправления. "5 мая мы разместим письма с требованиями перед входами в здания Черниговского городского и областного советов. Надеемся, что власть обратит на них внимание", - сказала она.
Как сообщили в отделе связей с общественностью горсовета, также в Чернигове состоится первомайская демонстрация, которую организуют местные организации КПУ и СПУ.