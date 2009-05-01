Днепровская вода до сих пор не пришла во многие районы Крыма

Министр аграрной политики Крыма Павел АКИМОВ обеспокоен судьбой урожая – днепровская вода для полива до сих пор не пришла во многие районы автономии.

«Первомайский район – половина района без воды, Раздольненский район – половина района без воды, Сакский, Симферопольский Белогорский, Бахчисарайский районы – ни грамма воды нет, Джанкойский – полрайона без воды, – заявил П.АКИМОВ сегодня на заседании Совета министров Крыма. – Мы врыли в землю 3 миллиарда денег, это сев и всё остальное. И что же мы получим в конце? Горит всё! Влаги нет!».

Как передает корреспондент УНИАН, подача воды на орошение не ведется из-за долга насосных станций за электроэнергию.

«Доплаты в виде субвенций из государственного бюджета Комитету по водному хозяйству для расчета с поставщиками электроэнергии привели к долговой сумме. Часть суммы долгов за прошлый год была погашена в феврале, часть в размере 7,6 миллионов по-прежнему осталась неоплаченной», - сказал крымский премьер Виктор ПЛАКИДА.

Руководство Крыма настаивает на том, чтобы Государственный комитет Украины по водному хозяйству гарантировал выплату средств из бюджета страны. «Мы сегодня ждем гарантий господина СТАШУКА (главы Госкомводхоза) о том, что государственный бюджет гарантирует отплату 7,6 млн. грн.», - сказал глава правительства Крыма.

«Таким образом, мы сможем гарантировать энергетикам оплату за эти долги», - сказал В.ПЛАКИДА.

При этом он пообещал, что воду для полива аграрии Крыма получат к началу мая.