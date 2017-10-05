58% населения Украины доверяют Евросоюзу – опрос

58% населения Украины доверяют Европейскому Союзу, по сравнению с 51% граждан, которые доверяют Организации Объединенных Наций, и 46% граждан, которые доверяют НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения относительно Европейского Союза — 2017 г.

Также 43% украинцев положительно относятся к ЕС, а 58% украинских граждан считают, что отношения с Европейским Союзом являются хорошими. Более 70% украинцев считают, что ЕС представляет такие ценности, как защита прав человека, экономическое процветание, верховенство права и гражданские свободы.

Более половины украинцев (56%) заявили, что осведомлены о финансовой поддержке ЕС, а 36% из них считают, что такая поддержка является эффективной (показатель вырос по сравнению с 34% за прошлый год).

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Опрос общественного мнения проводился проектом «Восточное соседство ЕС» с марта по май 2017 года во всех шести странах Восточного партнерства - в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине. Такие ежегодные опросы были проведены уже второй раз, а первая волна опроса была проведена в 2016 году. В Украине опрос общественного мнения проводили на основе личных интервью с репрезентативной выборкой из 1000 человек.