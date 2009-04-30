В Киеве стреляли в инициатора разоблачения аферы Флетчера

В Киеве совершено нападение на председателя Комитета по вопросам борьбы с социальными злоупотреблениями Виталия ХИБОВСКОГО, который был инициатором разоблачения финансовой аферы Роберта ФЛЕТЧЕРА.

Об этом УНИАН сообщил сам В.ХИБОВСКИЙ.

По его словам, нападение произошло 29 апреля около двух часов ночи, когда он парковал автомобиль во дворе собственного дома в селе Белогородка Киево-Святошинского района. В это время неизвестный человек в маске выстрелил в него пять раз из пистолета, приспособленного для стрельбы резиновыми пулями, большинство из которых попали в одежду, повредив ее, а одна в тело, в область печени.

Как отметил пострадавший, на месте происшествия следственно-оперативная группа сотрудников милиции изъяла гильзы и пулю черного цвета.

Как отметил В.ХИБОВСКИЙ, сейчас работники правоохранительных органов отрабатывают все версии, которые могут касаться инцидента, от конфликта на бытовой почве до событий, связанных с его профессиональной деятельностью.

Как отметил В.ХИБОВСКИЙ, произошедшее с ним он связывает именно с последним, поскольку в возглавляемом им комитете до сих пор работает «горячая линия», на которую из разных регионов Украины звонят по телефону время от времени люди, которые проходили тренинги у Р.ФЛЕТЧЕРА.

В свою очередь в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киевской области корреспонденту УНИАН подтвердили информацию о нападении на В.ХИБОВСКОГО и отметили, что следственным управлениям Киево-Святошинской милиции возбуждено уголовное дело по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Однако там не исключают, что эта статья может быть переквалифицирована в зависимости от результатов судебно-медицинской экспертизы, которая покажет степень и характер полученных в результате нападения В.ХИБОВСКИМ телесных повреждений.

Как сообщал УНИАН, организатор тренингов «Секреты миллионеров» Р.ФЛЕТЧЕР был задержан 22 ноября 2008 года.

По данным МВД, Р.ФЛЕТЧЕР обманул украинских граждан по меньшей мере на 500 млн. грн.

В ходе тренингов Р.ФЛЕТЧЕР выдавал себя за успешного миллионера, рассказывал о различных инвестиционных проектах, за счет которых можно обогатиться, и разъяснял, что чем больше средств будет инвестировано - тем больше прибыль будет получена. Во время проведения тренингов со слушателями были заключены договоры займа и совместной деятельности под обещание выплаты от 20% до 300% годовых и получены средства.