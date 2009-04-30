Украина просит отменить визовые сборы при поездках в ЕС

Украина призывает Италию как влиятельного члена Европейского Союза поддержать инициативу украинской стороны по отмене визовых сборов для граждан Украины как первого шага на пути введения безвизового режима с ЕС.

Об этом шла речь сегодня в Киеве во время украинско-итальянских политических консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД.

Председателем от украинской стороны был заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ, от итальянской - государственный секретарь по иностранным делам Италии, Сенатор Альфредо МАНТИКА.

В ходе консультаций также были обсуждены перспективы дальнейшего развития украинско-итальянских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в том числе в контексте подготовки Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 г., а также пути углубления двустороннего сотрудничества в контексте преодоления мирового финансового кризиса.

Главное внимание было уделено обсуждению состояния и перспектив сотрудничества Украины с ЕС. Итальянская сторона была проинформирована о ходе переговорного процесса по заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и создание Зоны свободной торговли.

Во время встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Украиной и Италией в рамках ООН, в частности о реформировании Совета безопасности ООН.

К.ЕЛИСЕЕВ проинформировал итальянскую сторону о развитии внутриполитической ситуации в Украине, а также о мерах, которые принимает руководство Украины с целью преодоления финансово-экономического кризиса.