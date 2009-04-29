Литвин о вакууме, курортном сезоне и иностранных войсках

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент настроен «50 на 50» относительно принятия закона о допуске в Украину иностранных войск для участия в совместных учениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер парламента заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе, отвечая на вопрос журналистов о перспективах принятия этого закона.

В.ЛИТВИН сообщил, что на днях получил от Президента Украины проект закона, которым Верховной Раде предлагается разрешить допуск иностранных войск на территорию Украины для проведения в 2009 году совместных учений.

«Могу сразу сказать, что рассмотрение этого вопроса и обсуждение его будет достаточно активным в парламенте, поскольку речь идет не только о допуске войск стран, которые являются членами НАТО, но и допуске войск Беларуси, Российской Федерации для участия в многосторонних учениях», - отметил он.

Говоря о личной позиции по данному вопросу, В.ЛИТВИН подчеркнул: «Совершенно очевидно, что мы же не живем в вакууме, учения надо проводить. Но не в разгар курортного сезона».

«Могу сегодня сказать, что с учетом суммы всех составляющих парламент будет подходить к рассмотрению этого вопроса. Что касается прогнозирования результата голосования, я думаю, что сегодня 50 на 50 приблизительно», - сказал председатель ВР.

Справка УНИАН. 24 апреля в ВР был зарегистрирован проект закона "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2009 году для участия в многонациональных военных учениях".

Согласно законопроекту, в этом году планируется провести 11 многонациональных военных учений.