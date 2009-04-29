Тимошенко просят изменить механизм погашения задолженности за газ

Ассоциация городов Украины просит премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО пересмотреть постановление Кабинета министров №392 от 22 апреля, которым вводится новый механизм погашения задолженности предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) за потребленный газ.

Об этом говорится в обращении Ассоциации городов Украины, текст которого передан агентству УНИАН.

В документе отмечается, что подавляющее большинство членов Ассоциации городов Украины и общин негативно восприняли принятие данного постановления без предварительного обсуждения с органами местного самоуправления и их ассоциациями.

Ассоциация оценивает данное постановление как попытку замаскированно осуществить давление на органы местного самоуправления с целью погашения задолженности, которая образовалась по состоянию на 1 апреля 2009 года из-за разницы в тарифах на тепловую энергию, которая производится предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, через осуществление ими заимствований, которые могут быть оформлены простыми векселями.

Ассоциация отмечает, что задолженность, образовавшаяся с 1 января по 1 апреля 2009 года из-за разницы в тарифах на тепловую энергию, возникла по вине правительства, поскольку практически все городские советы вошли в отопительный сезон 2008/2009 гг. с экономически обоснованными тарифами, что исключало убыточность предприятий ЖКХ, а в местные бюджеты на 2009 год были заложены средства на оплату энергоносителей согласно ценам, установленным до 1 января 2009 года.

«Повышение цены на газ «задним числом» – в конце января 2009 года начиная с 1 января 2009 года - автоматически перевело все предприятия, производящие тепловую энергию, в категорию убыточных, и вина за это полностью ложится на правительство», - указывает ассоциация.

Вместе с тем, отмечается, что указанное постановление содержит ряд положений, которые противоречат действующему законодательству Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины разработал механизм погашения задолженности предприятий ТКЭ за потребленный газ.

Согласно постановлению Кабинета министров №392 от 22 апреля 2009 года, Кабмин установил, что в 2009 году обязательства по кредитам, которые осуществляются Верховной Радой Автономной Республики Крым, городскими советами в установленном законодательством порядке в банках для обеспечения расходов специального фонда бюджета АРК, городских бюджетов на погашение задолженности, которая образовалась на 1 апреля 2009 г. из-за разницы в тарифах на тепловую энергию, которая производилась, транспортировалась и поставлялась населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии тарифам, которые утверждались или согласовывались соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления, и предоставление финансовой помощи субъектам ведения хозяйства, которые производят тепловую энергию, потребляемую населением, и их капитализацию, могут быть оформлены простыми векселями в случае направления полученных средств субъектами ведения хозяйства, производящими тепловую энергию, которая потребляется населением, для расчетов за потребленный природный газ, полученный от НАК “Нафтогаз Украины”.

Векселя выдаются на сумму средств в пределах задолженности субъектов ведения хозяйства за потребленный природный газ, которая образовалась по состоянию на 1 апреля 2009 г. и подтверждена соответствующими актами, со сроком погашения до трех лет. Указанные расчеты производятся исключительно через счета, которые открываются участниками в органах Государственного казначейства.

Кроме того, Кабмин поручил НАК “Нафтогаз Украины” обеспечить направление средств, полученных в соответствии с данным постановлением, на уплату в общий фонд Государственного бюджета налога на добавленную стоимость во время осуществления таможенного оформления природного газа, ввезенного на таможенную территорию Украины в 2009 году.