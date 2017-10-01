Нападение на участников Фестиваля равенства в Запорожье: полиция задержала 17 человек

В Запорожье по факту стычки между неизвестными и участниками Фестиваля равенства открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 "Хулиганство", в отделение полиции доставлены 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что, по данным правоохранителей, часть из задержанных полицией - несовершеннолетние.

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"В отделение полиции были приглашены их родители и составлены админпротоколы по ст. 184 Куоап - "Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН ранее, 30 сентября, в центре Запорожья неизвестные напали на участников Фестиваля равенства, в котором принимают участие люди нетрадиционной ориентации. Фестиваль должен был стартовать в 16.00 на центральной площади областного центра. Однако накануне его открытия появились молодые люди спортивной внешности, которые затеяли драку с гостями и участниками мероприятия. По сообщению организаторов Фестиваля равенства, пострадали несколько человек, их госпитализировали. При этом организаторы заявляют, что неизвестные распылили слезоточивый газ - около 200 человек в масках блокируют вход на фестиваль и периодически вступают в драку с его участниками.