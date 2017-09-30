Два в одном: в селе Одесской области активисты обнаружили памятники Ленину и Калинину

В селе Кубей Болградского района Одесской области активисты обнаружили памятники Владимиру Ленину и Михаилу Калинину. Об этом руководитель Одесской городской организации ВО «Свобода» Сергей Солтасюк сообщил на своей странице в Fаcebook. Также он разместил на своей странице фото памятников.

Читайте такжеОт Ленина до Дарта Вейдера: журналисты разыскали статуи вождя после массового сносаОн утверждает, что «на письменное требование руководителей Одесской областной государственной администрации и ГУ Нацполиции в Одесской области демонтировать тоталитарных истуканов Кубейский сельский голова официально ответил, что в бюджете села на это нет денег».

Тем не менее, несколько месяцев спустя после этого, отметил активист, «для подготовки к местному празднику из сельского бюджета выделили 50 тысяч гривен. На них немного привели в порядок село, а заодно покрасили постаменты памятников Ленину и Калинину, а также «красную звезду».

«Свободовец» акцентирует, что сделано это вопреки закону о декоммунизации, вступившему в силу еще 21 мая 2015 года.

Также он разместил на своей странице фото памятников.