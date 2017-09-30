Два в одном: в селе Одесской области активисты обнаружили памятники Ленину и Калинину

16:26, 30 сентября 2017
Общество
38 0

Сельский председатель официально ответил, что в бюджете села нет денег на демонтаж этих памятников.

Фото littlecabbage через flickr.com

В селе Кубей Болградского района Одесской области активисты обнаружили памятники Владимиру Ленину и Михаилу Калинину. Об этом руководитель Одесской городской организации ВО «Свобода» Сергей Солтасюк сообщил на своей странице в Fаcebook. Также он разместил на своей странице фото памятников.

Читайте такжеОт Ленина до Дарта Вейдера: журналисты разыскали статуи вождя после массового сносаОн утверждает, что «на письменное требование руководителей Одесской областной государственной администрации и ГУ Нацполиции в Одесской области демонтировать тоталитарных истуканов Кубейский сельский голова официально ответил, что в бюджете села на это нет денег».

Тем не менее, несколько месяцев спустя после этого, отметил активист, «для подготовки к местному празднику из сельского бюджета выделили 50 тысяч гривен. На них немного привели в порядок село, а заодно покрасили постаменты памятников Ленину и Калинину, а также «красную звезду».

«Свободовец» акцентирует, что сделано это вопреки закону о декоммунизации, вступившему в силу еще 21 мая 2015 года.

Также он разместил на своей странице фото памятников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #памятник ленину украине#памятник калинину