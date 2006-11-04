Маккартни просит не совать нос (фото)

Сэр Пол Маккартни (Paul McCartney) обратился с призывом "вести себя с достоинством" ко всем, имеющим хоть какое-то отношение к его бракоразводному процессу.

В интервью британской радиостанции Radio 4, вышедшем в эфир в пятницу, Маккартни, говоря о своем разводе с Хизер Милс (Heather Mills), заявил: "В жизни каждого человека есть глубоко личные вещи, к которым, вне сомнения, относятся отношения с партнерами. Я надеюсь, что мои личные переживания такими останутся и впредь".

Несмотря на ажиотаж, поднятый в СМИ вокруг бракоразводного процесса музыкант выразил надежду, что ситуация еще может измениться к лучшему. "Я надеюсь, что все, имеющие отношение к процессу моего развода, будут вести себя с достоинством, и перестанут совать свой нос туда, куда не следует", - заявил Маккартни.

При этом, Пол Маккартни сказал, что, несмотря на проблемы в семейной жизни, с оптимизмом смотрит в будущее. "Жизнь идет, и я не держу зла на кого-либо, никого не виню за те неприятности, которые со мной случились", - цитирует BBC News слова Маккартни.

Брак Пола Маккартни и Хизер Милс был заключен четыре года назад. У супругов есть двухлетняя дочь. В мае 2006 года Маккартни официально попросил жену о раздельном проживании. В августе адвокаты супругов начали юридическую подготовку развода.

Лента.ру