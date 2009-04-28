Завтра годовщина поднятия украинских флагов на кораблях ЧФ

Завтра на кораблях и в береговых частях украинских Военно-Морских Сил торжественным подъемом Государственного Флага Украины и Военно-морского флага отметят 91-ю годовщину поднятия украинских флагов на боевых кораблях Черноморского флота и перехода его под юрисдикцию Украинской Народной Республики.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования ВМС Украины, планируется, что в соединениях, береговых частях и на кораблях украинского флота состоятся торжественные митинги, посвященные этой знаменательной дате. В праздничных мероприятиях примут участие представители командования ВМС Украины, органов исполнительной власти города, духовенства, ветеранских и общественных организаций.

В этот же день в учебных заведениях населенных пунктов, где расположены подразделения украинского флота, состоятся «уроки мужества», на которых военные моряки расскажут ученикам о выдающихся событиях из героического прошлого государства.

На прошлой неделе к этой же годовщине в Севастопольском городском шахматном клубе состоялся открытый чемпионат гарнизона по быстрым шахматам, в котором приняли участие как военнослужащие, так и гражданские любители этой популярной игры, отметили в пресс-центре.