Полиция Черкасс открыла дело по статье об умышленном убийстве депутата горсовета

По факту убийства депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова возбудили уголовное дело по статье «умышленное убийство», сообщает Главное управление Нацполиции области. Розыск причастных к убийству продолжается.

Читайте такжеУбитому в Черкассах депутату открыто угрожал его предшественник - мэр«После получения информация о том, что на территории одного из гаражных комплексов в городе Черкассы обнаружено тело депутата Черкасского городского совета, на место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы, эксперты, кинологи с собаками и руководство полиции города и области. На территории области введен в действие план «Сирена». На розыск злоумышленников направлен весь личный состав уголовной полиции области», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что депутата расстреляли из автомата Калашникова вечером 28 сентября.

Городской председатель Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что Бинусов был назначен в департамент жилищно-коммунального комплекса, и его задачей было преодоление коррупции в департаменте.