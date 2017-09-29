В Одессе хотят создать туристическую полицию

Подразделение туристической полиции в составе ГУНП планирует создать в будущем году начальник управления генерал Дмитрий Головин. Об этом сообщает "Думская".

«Идея в том, чтобы в период с 1 мая по 15 сентября это подразделение работало на упреждение и предоставление сервисных услуг, а не только на реакцию и раскрытие. Планируется оснастить полицейских максимумом технических средств. Это полицейские станции, видеонаблюдение и бодикамеры, точки вызова полиции «тревожная кнопка», система позиционирования патрулей и геолокация, велосипеды и скутеры, электронные устройства с инфраструктурой города", - заявил он.

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По его словам, таким образом устранят преступность в курортных районах и сделают город еще более привлекательным для туристов.

Ранее полиция Одессы ввела досмотр личных вещей и автомобилей граждан.