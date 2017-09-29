Годовщина трагедии в Бабьем Яру: в Украине чтят память жертв массовых расстрелов нацистами

Украина сегодня, 29 сентября, чтит память жертв массовых расстрелов нацистов в Бабьем Яру.

Президент Украины Петр Порошенко назвал трагедию Бабьего Яра общей для еврейского и украинского народов. Об этом он написал на своей странице в Facebook по случаю 76-годовщины массовых расстрелов нацистами в Бабьем Яру.

«Бабий Яр - одна из самых глубоких ран, которые нанес Холокост. Это наша общая трагедия, - прежде всего, еврейского и украинского народов», - отметил он.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что необходимо сохранить память о трагедии Бабьего Яра, чтобы не повторить ошибок прошлого. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня мы вспоминаем жертв одной из самых страшных трагедий человечества - событий в Бабьем Яру. День печали и скорби», - отметил он.

«Наш долг сохранить память о Бабьем Яре и передать ее следующим поколениям. Только память защищает от повторения ошибок прошлого», - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 сентября, на столичном Сырце в связи с мероприятиями в Бабьем Яру введены ограничения в работе общественного транспорта.