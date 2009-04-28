Во Львове на стадионе к Евро-2012 уже соорудили фундамент под две трибуны

Генеральный подрядчик строительства стадиона к финальной части чемпионата Европы 2012 года во Львове компания «Азовинтекс» завершила сооружение прямой части фундамента под восточной и южной трибунами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, сооружение фундамента происходит в соответствии с установленным графиком.

Под фундамент на весь периметр стадиона было использовано 35 тыс. тонн щебенки, а для сооружения его восточной и южной частей - 3,3 тыс. м куб. бетона и 240,7 тонн арматуры.

Между тем «Азовинтекс» завершил подготовительные бетонные работы для соединения уже сооруженных прямых частей фундамента на северо-восточном и юго-восточном полукругах, а также начал сооружение фундамента на этих участках.

Кроме того, вскоре начнется сооружение фундаментов под западную трибуну, которая является самой важной и самой сложной для строительства частью стадиона. Именно западная трибуна будет содержать офисные и административные помещения, заведения питания и конференц-залы.

Все фундаментные работы планируют завершить до конца мая.

Как сообщал УНИАН, ООО "Проектно-строительное предприятие "Азовинтекс" (Мариуполь) является генподрядчиком строительства нового стадиона во Львове, финансирование которого осуществляется из бюджета города. Сметная стоимость работ составляет 609 млн. грн., проектное количество мест на новой арене - 34 тысячи.

Кроме этого, в конце марта Министерство экономики определило "Азовинтекс" единственным исполнителем работ по реконструкции аэродромной части международного аэропорта «Львов», в рамках его подготовки к турниру, мотивируя свое решение наличием у компании опыта и самой современной техники.

Вместе с тем, УЕФА определит принимающие матчи Евро-2012 города в Украине и Польше 13 мая после заседания Исполкома организации в Бухаресте (Румыния). Теперь на право принять Евро-2012 претендуют по шесть городов в каждой стране.