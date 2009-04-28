В Швейцарии взорвался контейнер с образцами вируса свиного гриппа

Контейнер с образцами вируса гриппа взорвался во время железнодорожной транспортировки в Швейцарии; при этом один человек получил ранения, но опасности для людей нет, сообщила полиция Швейцарии, передает Рейтер.

В контейнере находились пробирки с образцами вируса свиного гриппа, но штамма, отличного от H1N1, который уже унес жизни 150 человек в Мексике и стал причиной заболеваний в США, Канаде, Испании и Великобритании,

Контейнер был предназначен для Швейцарского национального центра гриппа в Женеве, где ученые разрабатывают тест-системы для диагностики гриппа у людей.

Взрыв произошел из-за реакции сухого льда, которым был обложен контейнер для поддержания необходимой температуры. В результате взрыва была ранена женщина.

После консультации с вирусологами поезд был остановлен.

Вирусологи считают, что содержавшиеся в контейнере образцы не представляют опасности для человека, сообщает полиция.