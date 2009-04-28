Стоимость коттеджей и земли под Киевом за неделю снизились

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 20 по 26 апреля т.г. снизилась на 2,54% или 30 долл. – до 1 145 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 77 тыс. 312 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период снизилась на 3,97% или 52 долл. – до 1 268 долл./кв. м при средней стоимости 111 тыс. 378 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Обуховском районе – на 30 долл., до 1 376 долл./кв. м; Киево-Святошинском – на 45 долл., до 1 229 долл./кв. м; Вышгородском – на 31 долл., до 987 долл./кв. м; Васильковском – на 24 долл., до 962 долл./кв. м; Бориспольском – на 16 долл., до 1 259 долл./кв. м; Макаровском – на 16 долл., до 775 долл./кв. м; Броварском – на 20 долл., до 962 долл./кв. м и в Бородянском районе – на 14 долл., до 881 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в восьми районах Киевской области (за исключением коттеджных поселков) составляет: в Киево-Святошинском районе – 18%, Васильковском – 14%, Бориспольском – 14%, Вышгородском – 9%, Обуховском – 9%, Бородянском – 7%, Броварском – 17%, Макаровском – 12%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в первом квартале т.г. снизилась на 19,96% или на 309 долл. – до 1 238 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 91 тыс. 576 долл.

В 2008 году средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 3% или 48 долл. – до 1 547 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 201 тыс. 65 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).

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Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 20 по 26 апреля т.г. снизилась на 2,96% или 117 долл. США – до 3 829 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 2,59% (167 долл.) – до 6 266 долл./сотка, Обуховском – на 2,36% (112 долл.) – до 4 628 долл./сотка, Бориспольском – на 3,20% (131 долл.) – до 3 946 долл./сотка, Броварском – на 3,64% (112 долл.) – до 2 975 долл./сотка, Васильковском – на 3,20% (83 долл.) – до 2 507 долл./сотка, Вышгородском – на 3,70% (112 долл.) – до 2 924 долл./сотка, Кагарлыкском – на 3,95% (56 долл.) – до 1 370 долл./сотка, Макаровском – на 3,60% (65 долл.) – до 1 744 долл./сотка; Бородянском – на 2,49% (46 долл.) – до 1 812 долл./сотка; Фастовском – на 3,46% (41 долл.) – до 1 137 долл./сотка и Барышевском районе – на 2,47% (27 долл.) – до 1 060 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 14%, Бориспольском – 12%, Васильковском – 12%, Киево-Святошинском – 13%, Броварском – 13%, Обуховском – 6%, Бородянском – 7%, Вышгородском – 9%, Кагарлыкском – 5%, Барышевском – 4%, Фастовском – 5%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в первом квартале т.г. снизилась на 20,13%, или 1 041 долл., – до 4 132 долл. за сотку; в 2008 году – на 11,78% (691 долл.) – до 5 173 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.