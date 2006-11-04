Вето Президента на бюджет - путь к обострению ситуации в стране

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что правительство тщательно проанализирует замечания Президента к проекту государственного бюджета на 2007 год, хотя глава государства согласно Бюджетному кодексу и Конституции и не является субъектом бюджетного процесса. Об этом он заявил во время сегодняшней встречи с Послом Великобритании Тимоти БАРРОУ, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов Украины.

“Мы работаем в постоянном диалоге с Президентом и ищем компромиссные решения любых вопросов, - сказал Н.АЗАРОВ. – Так будет и со сверхважным для страны документом – проектом госбюджета”.

Принятие проекта бюджета на 2007 год в первом чтении он охарактеризовал как проявление ответственного понимания парламентом серьезности социально-экономической ситуации, сложившейся в Украине.

В то же время он выразил сожаление, что “радикальная, реваншистская часть некоторых политических сил” пытается обострить политическую ситуацию, в частности, спекуляциями вокруг темы вето Президента на закон о бюджете.

Н.АЗАРОВ напомнил, что в Украине ни разу не использовалось вето на закон о бюджете. По его словам, слишком высока ответственность лично Президента за социально-политические последствия дестабилизации, которая неизбежна, если страна живет без государственной сметы. “Тем более в сегодняшней ситуации, когда растет цена на энергоносители и остаются проблемы абсолютно несбалансированного бюджета текущего года, который практически не учитывал экономических реалий, известных уже на начало 2006 года”, - отметил он.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство не позволит расшатывать стабильность и не допустит дестабилизации ситуации.