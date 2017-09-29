Презентация и обсуждение в Харькове результатов социологического исследования на тему: "Украинское общество и европейские ценности"
29 сентября (пятница) 2017 года в 10:00 в конференц-центре «ILF COMMUNICATION» состоится презентация и обсуждение результатов социологического исследования на тему: "Украинское общество и европейские ценности", проведенного Институтом Горшенина в сотрудничестве с Представительством Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси.
Организаторы: Институт Горшенина и Представительство Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси
Исследования “Украинское общество и европейские ценности” было проведено в апреле-июне 2017 года и имело целью выяснить ответы на вопросы, связанные с восприятием и видением украинцами европейских ценностей:
· Каким является представление украинцев о европейских ценностях?
· Украинцы разделяют основные принципы европейского сообщества?
· Как зависит представление о европейских ценностях от региона проживания и возраста?
· Связано ли представление о европейских ценностях с тем, какой внешнеполитический курс поддерживает человек?
· Как формируются представления украинцев о европейских ценностях?
В обсуждении примут участие:
Марсель Ретиг, директор Представительства Фонд Фридриха Эберта в Украине и Беларуси;
Светлана Балюк, эксперт Института Горшенина;
Юлия Биденко, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии ХНУ имени В.Н. Каразина, эксперт инициативы Team Europe Kharkiv.
Модератор – Дмитрий Остроушко, директор международных программ Института Горшенина.
Пройти регистрацию можно по ссылке.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62; начало регистрации в 09:40
Упоминания в новостях о Институт Горшенина и Представительство Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси является обязательным.
Адрес проведения мероприятия: г. Харьков, вул. Скрипника, 14-А, КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРЕ «ILF COMMUNICATION»