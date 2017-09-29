Презентация и обсуждение в Харькове результатов социологического исследования на тему: "Украинское общество и европейские ценности"

Организаторы: Институт Горшенина и Представительство Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси

Исследования “Украинское общество и европейские ценности” было проведено в апреле-июне 2017 года и имело целью выяснить ответы на вопросы, связанные с восприятием и видением украинцами европейских ценностей:

· Каким является представление украинцев о европейских ценностях?

· Украинцы разделяют основные принципы европейского сообщества?

· Как зависит представление о европейских ценностях от региона проживания и возраста?

· Связано ли представление о европейских ценностях с тем, какой внешнеполитический курс поддерживает человек?

· Как формируются представления украинцев о европейских ценностях?

В обсуждении примут участие:

Марсель Ретиг, директор Представительства Фонд Фридриха Эберта в Украине и Беларуси;

Светлана Балюк, эксперт Института Горшенина;

Юлия Биденко, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии ХНУ имени В.Н. Каразина, эксперт инициативы Team Europe Kharkiv.

Модератор – Дмитрий Остроушко, директор международных программ Института Горшенина.



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Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62; начало регистрации в 09:40

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Адрес проведения мероприятия: г. Харьков, вул. Скрипника, 14-А, КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРЕ «ILF COMMUNICATION»