Еврокомиссия созывает экстренное заседание по свиному гриппу

10:43, 27 апреля 2009
Общество
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В Мексике умерло 103 человека

Еврокомиссия созывает экстренное заседание министров здравоохранения стран ЕС из-за угрозы распространения свиного гриппа, который стал причиной смерти 103 человек в Мексике и распространяется сейчас в США, передает Reuters .

«Комиссар, ответственный за здоровье населения, уже созвал экстренное совещание министров здравоохранения», - сообщил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. «Слишком рано комментировать ситуацию. Мы отслеживаем ее очень внимательно», - отметил он. 

Газета.ру

 

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