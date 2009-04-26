Челентано презентовал «Сны о Чернобыле»

Всемирно известный итальянский певец и актер Адриано ЧЕЛЕНТАНО презентовал свой видеопроект «Сны о Чернобыле».

Как передает «Немецкая волна», этим он надеется вынудить всех задуматься над тем, как деятельность человека вредит планете.

А.ЧЕЛЕНТАНО выступил режиссером 12-минутного видео к песне «Сны о Чернобыле», которая вошла в его новый альбом под названием «Зверь». Ее припев составляет апокалиптическая фраза: «Мы все взлетим в воздух, бум!».

По словам критиков, «это - настоящий шок, который надолго остается перед глазами». Певец, по его признанию, именно этого и хочет достичь: вынудить зрителя вздрогнуть и задуматься над тем, как своими действиями люди постепенно разрушают планету.

В тексте песни вспоминается таяние ледников, угроза исчезновения Венеции, ядерное оружие, убийства и насилие. А в видео на мрачном фоне время от времени появляется силуэт Чернобыльской АЭС.

«Сны о Чернобыле» являются еще одним проявлением борьбы за сохранение окружающей среды, которую А.ЧЕЛЕНТАНО ведет от начала своей карьеры.