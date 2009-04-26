Завтра в Киеве - до 24° тепла

Завтра в Украине ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Карпатах местами порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 3-8° тепла, на большей части территории на поверхности почвы, на Левобережье и Прикарпатье и местами в воздухе заморозки 0-5°, на побережье морей 5-10° тепла; днем в Украине 19-24° (в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 6-11° тепла).

В Киевской области в понедельник осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-5°, днем 19-24° тепла. В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 22-24°.