В Днепре создали мурал для спасателей (видео)

Мурал для спасателей создали в Днепре. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Изображение заявилось на фасаде пятиэтажки прямо в центре города. Это ангел, который держит спасателя, защищает его и придает сил помогать людям. Местные мастера стрит-арта творили картину в течение трех дней. Работали безвозмездно по просьбе службы ГСЧС.

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Говорят, что таким образом хотели отблагодарить ребят за их нелегкую и опасную работу. А сам мурал должен служить своеобразным оберегом для спасателей.