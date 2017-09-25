В Днепре создали мурал для спасателей (видео)
11:06, 25 сентября 2017Общество
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Изображение появилось на фасаде пятиэтажки прямо в центре города.
Мурал для спасателей создали в Днепре
Мурал для спасателей создали в Днепре. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Изображение заявилось на фасаде пятиэтажки прямо в центре города. Это ангел, который держит спасателя, защищает его и придает сил помогать людям. Местные мастера стрит-арта творили картину в течение трех дней. Работали безвозмездно по просьбе службы ГСЧС.
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Говорят, что таким образом хотели отблагодарить ребят за их нелегкую и опасную работу. А сам мурал должен служить своеобразным оберегом для спасателей.
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