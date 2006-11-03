В киевском метрополитене готовился теракт?

Охрана киевского метрополитена не исключает, что создание аварийной ситуации между станциями «Гидропарк» и «Левобережная» Святошинско-Броварской линии 1 ноября, является умышленным покушением на жизнь и здоровье людей.

Об этом пишет «Газета по-киевски» в своем сегодняшнем номере.

Так, по словам главного ревизора КП «Киевский метрополитен» Валерии МЕЛЕЩЕНКО, злоумышленники перелезли через забор, который ограждает открытую линию метро, несмотря на колючую проволоку. «Кронштейны, на которых она крепится, погнулись до горизонтального состояния. Возможно, кто-то решил таким образом пошутить в «час пик», - сказала она.

По информации В.МЕЛЕЩЕНКО, сначала на пути между станциями «Гидропарк» и «Левобережная» – в сторону ст. «Лесная» – на путь был брошен кусок железной строительной арматуры длиной около 4 м и диаметром почти 16 мм. В это время в сторону ст. м. «Лесная» от ст. «Гидропарк» двигался поезд, который эту арматуру сбил. Произошло короткое замыкание, снялось напряжение с контактного рельса и остановилось движение поездов на участке от ст. «Днепр» до «Лесной». «Злоумышленникам этого показалось мало. Кроме арматуры, они подбросили на рельсы еще 4-5 обрезных веток диаметром с кулак. Если бы следующий состав наехал на них, то последствия могли бы быть гораздо плачевнее. Но поезд остался стоять на станции «Гидропарк», - сообщила В.МЕЛЕЩЕНКО.

Арматуру и ветки, скорее всего, «шутники» стянули с одной из строек, расположенных рядом со станцией «Левобережная», предполагает она.

Однако, по словам В.МЕЛЕЩЕНКО, никто злоумышленников не видел, поскольку было уже довольно темно. Дело сейчас расследует милиция, сообщила она.

«Подобные случаи можно расценивать как преднамеренное покушение на жизнь и здоровье людей. Ведь мог сойти вагон с рельс», – заявляет главный ревизор.

По словам начальника Центра связей с общественностью киевской милиции Владимира ПОЛИЩУКА, в этот день метро угрожали по телефону терактом. Около 10 утра неизвестный позвонил на «02» и пригрозил взорвать спрятанную на станции метро «Крещатик» бомбу, если ему не выплатят 20 тыс. долларов. Куда должны были доставить деньги и кто именно должен был собрать эту сумму, телефонный хулиган не пояснил. Спецслужбы осмотрели не только «Крещатик», но и другие станции, но ничего взрывоопасного не нашли. «Любителя побаловаться с милицией» сейчас ищут. «Но вот вечером около 7 часов, когда пришлось остановить поезда, было не до смеха. Служба охраны метрополитена выдвигает несколько версий этого ЧП: либо арматуру подбросили неизвестные, перелезшие забор с этой целью, либо ее могли случайно оставить проходчики», - сообщил В.ПОЛИЩУК.

Как сообщал УНИАН, движение поездов метро на Святошинско-Броварской линии прекратилось в 19.06 из-за повреждения контактного рельса. Во время восстановительных работ движение было организовано в реверсивном режиме по радиусу ст. «Днепр» – ст. «Академгородок». Один состав работал между ст. «Арсенальная» и «Днепр». В 20.10 движение по Святошинско-Броварской линии возобновлено полностью.