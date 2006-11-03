Финская Группа ”Sanitec” проведет пресс-конференцию в УНИАН

14 ноября в 14-00 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Финская Группа "Sanitec" инвестирует в партнерство с целью создания в Украине крупнейшего в Европе завода по производству керамики для ванных комнат». 26 октября финская Группа «Санитек» и корпорация «Украинские строительные материалы» подписали соглашение о создании совместного предприятия, в котором «Санитек» будет иметь долю в 51%, а украинские акционеры 49%. Партнеры намерены реструктурировать крупнейшего в Украине производителя керамики для ванных комнат Славутский комбинат «Стройфарфор», и превратить его в современное предприятие. Участники: председатель правления корпорации “Украинские строительные материалы” Анатолий Безух, президент и главный управляющий группы "Sanitec" Бент Пил, член Совета группы "Sanitec" Леннарт Зюнден, вице-президент группы по вопросам Центральной и Восточной Европы Марек Кукурыка, главный директор по проектам группы Йохан Корнелл (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужная аккредитация. Телефоны: 482-08-77, 484-43-73; e-mail:td@ukrbud.com.ua Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.