Сначала назвала себя с*кой, а потом и рекламу обматерила: Мадонна нецензурно представила свою косметику (видео)
17:55, 22 сентября 2017Общество
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В ролике Мадонна вместе с блогером The Fat Jew рассуждают на извечную тему красоты и делают это очень непосредственно.
Мадонна / скриншот
Американская певица Мадонна опубликовала рекламный ролик, посвященный запуску косметической линии звезды под названием MDNA.
В ролике Мадонна вместе с блогером The Fat Jew рассуждают на извечную тему красоты и делают это очень непосредственно, местами используя нецензурную лексику.
"Общий доступ к продуктам для ухода за кожей является ключом к дружбе", – говорится в описании к видео.
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Ранее певица опубликовала рекламный тизер, в котором сама себя назвала "су*кой".
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