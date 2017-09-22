Сначала назвала себя с*кой, а потом и рекламу обматерила: Мадонна нецензурно представила свою косметику (видео)

Американская певица Мадонна опубликовала рекламный ролик, посвященный запуску косметической линии звезды под названием MDNA.

В ролике Мадонна вместе с блогером The Fat Jew рассуждают на извечную тему красоты и делают это очень непосредственно, местами используя нецензурную лексику.

"Общий доступ к продуктам для ухода за кожей является ключом к дружбе", – говорится в описании к видео.

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Ранее певица опубликовала рекламный тизер, в котором сама себя назвала "су*кой".