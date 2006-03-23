Милиционер признал, что стрелял в спину активисту “Поры” Александру ГЛОБЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского блока “ПОРА-ПРП”, об этом сегодня во время встречи с представителями партии сообщил руководитель Главного управления МВД в г. Киеве Виталий ЯРЕМА. Он признал, что в ночном инциденте, когда был тяжело ранен активист “Поры”, виновен работник милиции.

В.ЯРЕМА сообщил, что вчера сержант Виктор СЫЧ признался, что сначала вводил в заблуждение руководство, заявляя, что якобы А.ГЛОБЕНКО делал попытки напасть на него и отобрать табельное оружие, и признал, что стрелял в спину активисту “Поры”.

Руководитель столичной милиции подчеркнул, что он тоже был введен в заблуждение, и извинился за этот инцидент. По словам В.ЯРЕМЫ, сейчас В.СЫЧ находится в камере предварительного заключения, возбуждено дело, следствие продолжается.

В то же время, руководитель пресс-службы блока Елена ЗВАРИЧ сообщила УНИАН, что вчера была распространена неправильная информация – стрелял не сотрудник МВД Украины Александр ШУМЕЙКО, а сержант В.СЫЧ.

Как сообщал УНИАН, вчера утром “Пора” заявила, что 22 марта в 1.35 в Киеве по ул. Горького 150-а сотрудник МВД Украины Александр ШУМЕЙКО тяжело ранил из табельного огнестрельного оружия семнадцатилетнего активиста Гражданской партии “Пора”, студента Национального аграрного университета А.ГЛОБЕНКО. По версии “Поры”, причиной преследования юноши стало лишь то, что он с напарником расклеивал листовки «ПОРА - за Кличко!». Милиционер выстрелил в спину А.ГЛОБЕНКО, когда тот лежал лицом вниз и не оказывал никакого сопротивления, тогда как милиционер пытался надеть на него наручники, заявили в пресс-службе Киевского городского штаба Блока Виталия Кличко “ПОРА-ПРП”.

В то же время, по словам руководителя Центра общественных связей Главного управления МВД в городе Киеве Владимира ПОЛИЩУКА, милиционер выстрелил в активиста “Поры” во время его преследования. В.ПОЛИЩУК подчеркнул, что один из милиционеров осуществил выстрел, поскольку «ребята не выполняли их требования». При этом он заметил, что выстрел был осуществлен в грудь во время преследования.

Прокуратура Голосеевского района Киева возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшие тяжелые последствия) в отношении сотрудника отдела Государственной службы охраны при Голосеевском РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, который ранил активиста “Поры”.