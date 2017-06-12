Из Житомирского перинатального центра выписали роженицу с 12-м ребенком

Сегодня, из Житомирского перинатального центра выписали роженицу Бодомеров с 12-м родившимся ребенком. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 39-летняя Анна Бодомер родила сына 8 июня вечером.

«Роды, уже традиционно, прошли без осложнений. И сыночек и я чувствуем себя хорошо», - рассказала журналистам роженица.

Сейчас многодетные супруги воспитывают 12 детей, из них 7 мальчиков и 5 девочек, старшему сыну уже 22 года.

«Дети - это наше счастье. Мы счастливы, что Бог дал нам еще одного ребенка. Теперь наша задача - воспитать малышей достойными людьми», - рассказал прессе многодетный отец Богдан Бодомер.

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Эта семья уже получила четырехкомнатную квартиру еще в прошлом году. При содействии городского совета квартиру уже отремонтировали.

«Сегодня нужно быть очень мужественным, чтобы решиться рожать 12-го ребенка. Вы являетесь примером для молодых семей житомирян», - отметила начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта Житомирского городского совета Ирина Ковальчук.

Сейчас городской совет готовит документы для оказания финансовой помощи многодетным семьям, в том числе и семье Бодомеров.