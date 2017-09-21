"Оставил не только гонорары, но и массу ролей": известный актер объяснил, почему покинул Россию

Снимать кино про Украину должны лучшие люди, которые жизнью своей заслужили это право. Об этом заявил известный актер и музыкант Алексей Горбунов в интервью изданию Karabas Live.

"В Москве я оставил все - не только гонорары, но и массу хороших несыгранных ролей. Потому что родина - она не меняется и на деньги не переводится. Хотя я и говорю всегда, что Москва - это моя вторая родина, там моя дочь родилась. И лучшее я сыграл в Москве. Я надеюсь, что скоро выйдут фильмы "Ворошиловград" по книге Сергея Жадана и "Травень" Виктора Придувалова - то, что может встать на один уровень с сыгранным мною в России. Я думаю, что с этого начнется настоящее украинское кино. Я уверен, что снимать кино про Украину должны лучшие люди, которые жизнью своей заслужили это право. А не те, для кого в порядке вещей резать бюджеты и снимать конъюнктуру. Еще и гордиться этим!" - сказал он.

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"Актеры у нас хорошие - ярчайшая молодежь. Но им негде реализовать свои таланты, потому что предлагают одни сериалы. Радует то, что многие из них не хотят лезть в это болото. Я еще раз убеждаюсь в том, что это поколение, родившееся в независимой стране - честное, настоящее, талантливое. Это в их глазах, в их пластике, в их энергии. Вот на кого нам равняться надо. Эти дети еще перевернут мир. Покажут, что такое украинское кино. Не даете им денег - так хоть дайте им место, где выступать!" - добавил Горбунов.

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