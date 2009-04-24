Нацбанк проведет аукцион по продаже швейцарских франков

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении 6 мая специального аукциона для поддержки заемщиков - физических лиц и малого бизнеса, на котором будут реализовываться швейцарские франки.

Об этом говорится в письме НБУ №13-421/2794-7522, текстом которого располагает УНИАН.

Минимальная сумма заявки - 10 тыс. швейцарских франков. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. швейцарских франков комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. швейцарских франков может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Кроме того, Нацбанк обязал банки, которые намерены участвовать в спецаукционе, привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», - говорится в письме НБУ.

«Общая сумма покупки иностранной валюты по указанным платежам не может превышать 50 тыс. швейцарских франков за один календарный месяц по одному кредитному соглашению», – сообщает Нацбанк.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков - физических лиц в валютных средствах с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.