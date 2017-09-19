Вышел первый тизер нового фильма "Лара Крофт" без Анджелины Джоли

Создатели нового приключенческого экшена "Tomb Raider: Лара Крофт" обнародовали первый постер и тизер ленты с Алисией Викандер в главной роли.

В коротком видео 28-летняя Алисия в образе героини компьютерной игры Tomb Raider прыгает в воду, преодолевает зрелищные препятствия, стреляет из лука и не только.

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По сюжету, Крофт – независимая дочь пропавшего эксцентричного искателя приключений. У 21-летней героини нет настоящей цели в жизни, она отказывается управлять глобальной семейной империей. В конце концов она решает разгадать тайну гибели отца.

В мировой прокат "Лара Крофт" должна выйти в марте 2018 года.

Как сообщал УНИАН, Анджелина Джоли подтвердила свое участие в продолжении "Малефисенты".