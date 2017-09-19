Журналисты выяснили, как мошенники выселяют пенсионеров из их квартир (видео)
12:09, 19 сентября 2017Общество
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Пенсионеры от безысходности соглашаются на "пожизненное содержание" и в результате оказываются на улице.
В наглой схеме, которую разоблачили журналисты, продают не молодых и красивых, а старых, одиноких и немощных / Кадр из видео 1+1
Журналисты программы "Гроші" разоблачили схему, по которой мошенники обманывают одиноких и немощных пенсионеров, охотясь на их квартиры. Николай Мартынов, председатель совета ветеранов Киева, сделал сенсационное признание - члены его организации причастны к исчезновению пенсионеров.
В сюжете исследуется, как старики отдают свои квартиры в обмен на пожизненное содержание, и что с этого имеют.
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