С какой скоростью можно ездить по украинским дорогам (постановление)

В украинских городах скоростной режим для транспортных средств будет сохранен на уровне 60 км/час.

Как сообщил в эксклюзивном комментарии УНИАН заместитель начальника Департамента Государственной автоинспекции Сергей БУДНИК, Кабинет министров сегодня на заседании одобрил внесенный Министерством внутренних дел проект постановления о внесении изменений в Правила дорожного движения.

«МВД предложило сохранить скоростной режим в городах, а на автомагистрали – разрешить движение со скоростью 130 км/час», - сказал С.БУДНИК.

В то же время, представитель ГАИ уточнил, что в Украине к категории автомагистрали относится только одна дорога «Киев-Борисполь».

«За городом, при условии наличия разделительной полосы или бетонного ограждения между полосами движения, скорость движения не должна превышать 110 км/час», - сообщил С.БУДНИК, добавив, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях превышение скоростного режима на 20 км в Украине не фиксируется.

Представитель ГАИ также сообщил, что ограничение скорости на трассах может осуществляться с помощью установления специальных предупреждающих знаков только при условии проведения дорожных работ.

Как сообщал УНИАН, 5 марта правительство приняло постановление "О внесении изменений в Правила дорожного движения", которым предусматривается повышение максимально допустимой скорости в среднем на 20 км/час.

Изменениями, внесенными в Правила дорожного движения, предусмотрено, что в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью 70 км/час, в населенных пунктах на дорогах, имеющих шесть и более полос в обоих направлениях, - 80 км/час, в населенных пунктах на дорогах, имеющих шесть и более полос в обоих направлениях движения и установленный бетонный или другой отбойник, - 90 км/час.

Транспортным средствам (кроме автобусов, микроавтобусов, грузовых автомобилей и автомобилей, которыми управляют водители со стажем до 2 лет) на автомагистралях разрешается движение со скоростью 130 км в час, на других дорогах вне границ населенных пунктов - 110 км/час, на дорогах, проходящих через населенные пункты, которые обозначены знаком 5.47, - 90 км/час.