Депутата, который обстрелял ГАИ, обвиняют... в хулиганстве

Следственным отделом Харьковского городского управления милиции возбуждено уголовное дело по факту стрельбы депутата Харьковского областного совета по автомобилю ГАИ.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД в Харьковской области.

По данным ЦСО, 16 апреля в 16.20 на углу Красношкольной набережной и улицы Университетской неизвестный мужчина из автомобиля «Шкода-Октавия» из хулиганских побуждений сделал два выстрела из травматического оружия не установленного образца по автомобилю «Фольксваген-Пассат», повредив окно и дверцу автомобиля со стороны водителя.

Водитель «Фольксвагена» сразу обратился в органы внутренних дел. На месте события эксперты изъяли резиновую пулю.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий работники милиции установили, что автомобилем «Шкода-Октавия» с государственным номером АХ 4283 ВМ по доверенности управлял депутат Харьковского областного совета Юрий ЖИТЕНЁВ, 1958 года рождения, который обоснованно подозревается в совершении этого преступления.

По информации ЦСО, в данное время гражданин Ю.ЖИТЕНЁВ уклоняется от следствия, в связи с чем он объявлен в розыск. ГУ МВД Украины в Харьковской области обращается ко всем, кто располагает информацией о месте пребывания разыскиваемого, сообщить об этом в органы милиции.

Как пишет харьковская пресса, автомобиль, за рулем которого находился депутат, принадлежит жене бывшего председателя Харьковского облсовета и бывшего председателя Харьковской областной организации Партии регионов Василия САЛЫГИНА, у которого Ю.ЖИТЕНЁВ работал водителем. В настоящее время Ю.ЖИТЕНЁВ является членом комиссии облсовета по вопросам культуры, исторического наследия, духовности и национальных меньшинств.