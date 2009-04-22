Депутата, который обстрелял ГАИ, обвиняют... в хулиганстве

11:24, 22 апреля 2009
Общество
2431

Возбуждено уголовное дело

Следственным отделом Харьковского городского управления милиции возбуждено уголовное дело по факту стрельбы депутата Харьковского областного совета по автомобилю ГАИ.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД в Харьковской области.

По данным ЦСО, 16 апреля в 16.20 на углу Красношкольной набережной и улицы Университетской неизвестный мужчина из автомобиля «Шкода-Октавия» из хулиганских побуждений сделал два выстрела из травматического оружия не установленного образца по автомобилю «Фольксваген-Пассат», повредив окно и дверцу автомобиля со стороны водителя.

Водитель «Фольксвагена» сразу обратился в органы внутренних дел. На месте события эксперты изъяли резиновую пулю.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий работники милиции установили, что автомобилем «Шкода-Октавия» с государственным номером АХ 4283 ВМ по доверенности управлял депутат Харьковского областного совета Юрий ЖИТЕНЁВ, 1958 года рождения, который обоснованно подозревается в совершении этого преступления.

По информации ЦСО, в данное время гражданин Ю.ЖИТЕНЁВ уклоняется от следствия, в связи с чем он объявлен в розыск. ГУ МВД Украины в Харьковской области обращается ко всем, кто располагает информацией о месте пребывания разыскиваемого, сообщить об этом в органы милиции.

Как пишет харьковская пресса, автомобиль, за рулем которого находился депутат, принадлежит жене бывшего председателя Харьковского облсовета и бывшего председателя Харьковской областной организации Партии регионов Василия САЛЫГИНА, у которого Ю.ЖИТЕНЁВ работал водителем. В настоящее время Ю.ЖИТЕНЁВ является членом комиссии облсовета по вопросам культуры, исторического наследия, духовности и национальных меньшинств.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter