Мировые цены на нефть изменились незначительно

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 21 апреля на ведущих нефтяных биржах изменились разнонаправленно.

Официальные цены нефтяных фьючерсов составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 49,82 (-0,04) долл./барр. (с поставкой в июне);

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 46,51 (+0,63) долл./барр. (с поставкой в мае).