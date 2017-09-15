В Житомире проходит выставка армянского художника Хачатряна, который посвятил городу свои картины

В Житомире проходит выставка армянского художника Артура Хачатряна - создателя ярких масляных пейзажей, натюрмортов и архитектурных форм.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время выставка работает в Доме культуры и продлится до конца сентября. «Создатель ярких масляных пейзажей, натюрмортов и архитектурных достопримечательностей Житомира и Житомирщины представил полотна, созданные на протяжении 2016-2017 годов. Картины написаны на холсте маслом»,- говорится в сообщении.

Также отмечается, что Хачатряна отметили Благодарностью исполнительного комитета Житомирского горсовета за значительный вклад в развитие культуры и искусства Житомира.

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«В выставке представлены чрезвычайно теплые и замечательные картины, которые вызывают восхищение нашими прекрасными видами. Наиболее захватывающим является то, что рисует художник, который не является уроженцем нашего города, но так изящно передает все его особенности», - цитирует пресс-служба горсовета управляющую делами исполнительного комитета Житомирского городского совета Ольга Пашко, которая делится впечатлениями от творчества художника.

Также гости выставки находят сюжетные параллели между Житомиром и европейскими городами. Хачатрян посвятил выставку 1133-летию Житомира. «Я благодарен судьбе, что мое знакомство с Житомиром переросло в истинно дружескую и плодотворную работу здесь. Житомир стал для меня родным и теплым городом, в котором приятно творить. Этой выставкой я хочу выразить самые искренние пожелания Житомиру – любимому городу!», - отмечает Хачатрян. В знак гостеприимства художник подарил свою работу Дома украинской культуры, а его директор Наталья Валуева отметила, что картина обязательно займет почетное место.