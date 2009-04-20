Черновецкий подписал план мероприятий ко дням Киева

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о проведении 30-31 мая 2009 года мероприятий по случаю Дня столицы и Дня Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующим распоряжением утверждена программа общегородских мероприятий, которые будут проводиться в праздничные дни.

Во время празднований будет обеспечено предоставление медицинской помощи, охрана общественного порядка, бесперебойная работа пассажирского транспорта для перевозки населения после завершения праздничных мероприятий, изменен график работы общественного транспорта.

Кроме того, планируется перекрытие движения автомобилей на некоторых маршрутах во время проведения общегородских мероприятий.