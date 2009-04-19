В Днепропетровской области к Пасхе выпекли паску весом 450 килограмм

В городе Синельниково Днепропетровской области к Пасхе выпечена наивысшая (1,9 метра) паска весом 450 кг.

Как передает корреспондент УНИАН, на приготовление кулинарного шедевра семь поваров потратили 170 кг муки, 75 кг сахара, 60 литров молока, 750 яиц, 25 кг изюма, 20 кг маргарина, 8,5 кг дрожжей, 1,7 кг соли, 0,5 кг ванили, 2 кг декоративной присыпки.

Рекорд наивысшей в мире паски зафиксирован накануне Пасхи представителем проекта «Книга рекордов Гиннеса Украини». По весу паска признанная второй в мире.

Теперь она выставлена в Свято-Николаевском соборе. Паской будут угощать прихожан храма. Авторы рекордной паски надеются, что это будет не меньше 4 тыс. людей.