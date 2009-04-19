В Таллине выделили зоны под строительство высотных домов

Власти Таллина утвердили список 11 городских зон, в которых разрешено строить здания, высота которых превышает 45 метров. Об этом говорится в сообщении Городского собрания Таллина.

При выборе этих зон были учтены правила застройки исторического центра эстонской столицы (Старый город) и его охранной зоны.

Строить высотные дома разрешено в микрорайонах Маакри, Сосси, Тондираба, Эндла, Киспекюла, Ярвевана, Ярве, Тонди, Сяэзе, Хааберсти и Ситси.

Ранее агентство Regnum сообщало, что власти Таллина в ноябре 2008 года одобрили проект строительства 110-метрового небоскреба в центре города рядом с высотными зданиями - башнями "Торнимяэ", гостиницей "Олимпия" и головным зданием банка SEB. Новый небоскреб станет шестым высотным зданием в Таллине, превышающим высоту в 80 метров.

Еще несколько лет назад в Таллине действовал негласный запрет на строительство небоскребов, которые по высоте превосходили бы церковь Олевисте (124 метра), отмечает Недвижимость.ру . В 2006 году экс-мэр Таллина Юри Ратас заявил, что никаких официальных ограничений высоты строений в городе нет. "Ограничение предельной высоты возводимых зданий высотой церкви Олевисте можно назвать своеобразным общественным договором", - сказал он. Ратас отметил, что если высотное здание будет вписываться в облик города, то разрешение на его строительство может быть выдано.

По первоначальному варианту в Таллине были выделены четыре зоны для высоток: район Маакри (максимальная высота 130 метров), Сосси (83 метра), Таллинн-Вяйке (77 метров) и Ярве (83 метра).