Ющенко готов улучшить администрирование НДС, даже ценой кадровых выводов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов улучшить администрирование налога на добавленную стоимость, даже если придется делать кадровые выводы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с активом и представителями деловых кругов Харьковской области.

«Тема по НДС будет продлена вплоть до кадровых претензий», - сказал Президент. Он подчеркнул, что не позволит, чтобы государство, не возмещая НДС, таким образом влезало в карман к бизнесу. «Чем больше проблем с возмещением, тем большее охлаждение экономики», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что на сегодня сумма невозмещенного НДС составляет 7 млрд. грн., в то время как три месяца назад она составляла только 4 млрд. грн. «Что случилось? Почему государство залезло в карман к бизнесу?», - спросил Президент. Он также отметил, что во всех странах мира НДС рассматривается как налог на потребителя, и только в Украине в результате бездарного администрирования он стал налогом на производителя.

Президент также заявил, что считает недопустимым, когда органы налоговой службы отказываются от принятия заявок на возмещение НДС только с целью неувеличения статистически объема невозмещенного НДС. «Давайте приучаться выполнять закон», - добавил В.ЮЩЕНКО.