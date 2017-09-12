"От секси-блондинки не осталось и следа": голливудская актриса неприятно удивила новой прической (фото)

15:23, 12 сентября 2017
Общество
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Более того, надела в тот вечер кожаную мини-юбку с разрезом и пиджак в клетку, из-под которого выглядывали расстегнутая белая рубашка и нижнее белье.

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Актрису подловили папарацци на улицах Нью-Йорка, и выглядела Стюарт несколько странно. От секси-блондинки больше не осталось и следа, теперь ее волосы приобрели другой, более натуральный оттенок, который в сочетании с отросшими волосами смотрится не очень красиво, пишет ТСН.

Кристен Стюарт это не смущает, в подобном виде она даже пришла на одну из кинопремьер в Нью-Йорке. Более того, надела в тот вечер кожаную мини-юбку с разрезом и пиджак в клетку, из-под которого выглядывали расстегнутая белая рубашка и нижнее белье.

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Актриса явно хотела привлечь к себе внимание, и ей, надо отметить, это удалось. 

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее хакеры опубликовали интимные фото Стюарт.

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Теги: #Кристен Стюарт Сумерки