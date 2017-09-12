Люди с проукраинскими взглядами в "ДНР и" ЛНР" подвергаются риску физического насилия - ООН

В Организации Объединенных Наций считают, что граждане с проукраинскими взглядами на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей подвергаются риску физического насилия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила руководитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

"На территории, подконтрольной вооруженным группам, граждане, которые открыто выражают проукраинские взгляды, продолжают испытывать запугивания или подвергаются риску физического (насилия - УНИАН)", - заявила Фрейзер.

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Она напомнила, что известного блогера Станислава Асеева (Васина), который писал о жизни на оккупированных территориях, содержат «в тайном заключении в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" с начала июня".

По ее словам, он остается под стражей.

"Подобным образом женщина, которая критиковала самопровозглашенную "Луганскую народную республику" в социальной сети, была задержана вооруженными группами и содержалась в тайном заключении в течение 16 дней в июле. Затем ее освободили", - добавила Фрейзер.