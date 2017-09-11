Российская власть опять совершает репрессии в Крыму: Amnesty International требует от РФ немедленно освободить Чийгоза

Международная правозащитная организация Amnesty International в Украине требует от Российской Федерации немедленно освободить незаконно осужденного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Об этом сообщили в представительстве организации в Киеве.

"Несправедливый судебный процесс против Ахтема Чийгоза является кульминацией в ряде сфальсифицированных и демонстративно ложных уголовных и административных дел, инициированных оккупационными российскими властями против членов крымскотатарской общины. Это олицетворение непрерывного преследования активистов, чье единственное "преступление" - ярое сопротивление российской аннексии Крыма", - отметила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

Правозащитники напомнили, что Чийгоза арестовали в январе 2015 года и продержали 15 месяцев в следственном изоляторе. После этого с многочисленными нарушениями состоялся показательный судебный процесс. В частности, сказано, что Чийгоз был вынужден участвовать в суде через видеосвязь и поэтому не имел возможности конфиденциально общаться со своим адвокатом. Его признали виновным в организации "массовых беспорядков", связанных с столкновениями, которые произошли 26 февраля 2014 между проукраинскими и пророссийскими протестующими. Во время этих событий погибли два человека.

"Российские оккупационные власти снова проводят репрессии в Крыму, бросая за решетку человека, который по свидетельствам очевидцев и видеозаписям, пытался успокоить толпу, чтобы предупредить насилие", - подчеркнула Покальчук.

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В Amnesty International отметили, что даже по определению российского Уголовного кодекса, согласно которому Чийгоза обвинили и осудили, эти события не соответствуют критериям "массовых беспорядков".

"Ахтем Чийгоз - узник совести, которого лишили свободы исключительно за мирную реализацию его прав человека. Он должен быть освобожден немедленно и безусловно", - подчеркнула Покальчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября, так называемый «верховный суд Крыма» осудил Чийгоза к 8 годам лишения свободы. Адвокат Николай Полозов заявил, что обжалует приговор.

Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты.

Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что будет подымать вопрос об осуждении Чийгоза в Совете Европы.