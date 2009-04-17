Сегодня у христиан восточного обряда - самый скорбный день года
08:17, 17 апреля 2009Общество
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Церковь призывает к самому строгому посту
Сегодня у христиан восточного обряда - самый скорбный день года
Верующие отмечают Страстную пятницу - день смерти на голгофском кресте и погребение Исуса Христа.
Церковь призывает в этот день к самому строгому посту. Верующие воздерживаются от излишеств, развлечений и веселья. Священнослужители в страстную пятницу одевают самую темную одежду.
Во второй половине дня, после времени крестной смерти Христа, во всех храмах из алтаря выносят плащаницу - вышитое или нарисованное на ткани изображение тела Христового.
Страстная пятница - последний печальный праздник перед днем воскресения господнего - Пасхой.
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