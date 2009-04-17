Сегодня у христиан восточного обряда - самый скорбный день года

Верующие отмечают Страстную пятницу - день смерти на голгофском кресте и погребение Исуса Христа.

Церковь призывает в этот день к самому строгому посту. Верующие воздерживаются от излишеств, развлечений и веселья. Священнослужители в страстную пятницу одевают самую темную одежду.

Во второй половине дня, после времени крестной смерти Христа, во всех храмах из алтаря выносят плащаницу - вышитое или нарисованное на ткани изображение тела Христового.

Страстная пятница - последний печальный праздник перед днем воскресения господнего - Пасхой.

ICTV