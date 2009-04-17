Пограничники упростили жизнь пассажирам круизных судов

Государственная пограничная служба с этого года ввела упрощенный порядок пересечения границы Украины круизными судами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Госпогранслужбы, директор Департамента охраны государственной границы Павел ШИШОЛИН.

По его словам, теперь пассажиры таких круизных судов будут проходить пограничный контроль и оформлять пересечение границы Украины в первом порту по прибытию в нашу страну, и в последнем порту - перед выходом из территориальных вод Украины.

По словам П.ШИШОЛИНА, после введения этой новации Госпогранслужба получила большое количество заявок на проведение таких круизных туров.

В частности, сообщил он, в апреле ожидается первый заход в Одессу большого круизного судна, на борту которого будет около 300 пассажиров. После оформления это судно пойдет в порт Вилково и дальше по дельте Дуная, а оформлять выезд из Украины пассажиры будут в последнем порту перед выходом из территориальных вод Украины.

Ранее действовал порядок, согласно которому пассажиры круизных судов должны были оформлять пересечение государственной границы Украины и проходить все соответствующие процедуры во время захода и выхода из каждого украинского морского порта.